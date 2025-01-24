Bayern Münih'ten Yusuf Akçiçek'e tribünden takip!

Bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına 11'de çıkan Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, şimdiden scoutların dikkatini çekmeyi başardı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, her maç öncesi övgüyle bahsettiği 18 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'in radarına girdi. Alman devinin scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 5. karşılaşmasına çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi.
LYON SONRASI ÖVGÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.
Alexander Djiku ise Lyon maçında savunmada birlikte görev yaptığı Yusuf Akçiçek için, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini sarf etti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, her maç öncesi övgüyle bahsettiği 18 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'in radarına girdi. Alman devinin scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 5. karşılaşmasına çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi.
LYON SONRASI ÖVGÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.
Alexander Djiku ise Lyon maçında savunmada birlikte görev yaptığı Yusuf Akçiçek için, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini sarf etti.