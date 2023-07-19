Bayern Münih'ten hazırlık maçında fantastik galibiyet; 27-0!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, hazırlık karşılaşmasında Rottach Egern ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 27-0'lık Bayern Münih galibiyeti ile tamamlandı.



Bayern Münih, karşılaşmanın ilk yarısı 18-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da hızlı oyununu sürdürdü ve mücadeleden 27-0 galip ayrıldı.



MUSIALA VE SABITZER'DEN 5'ER GOL



Bavyera ekibinin ilk yarıdaki gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry, 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. Bayern'in ikinci devredeki golleri ise 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85.

dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane'den geldi.



ROTTACH'A ACIMAK YOK



Bayern Münih, 2018'de Rottach ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 20-2 ve 2019'da Rottach ile oynadığı bir diğer hazırlık karşılaşmasını ise 23-0 kazanmıştı.











