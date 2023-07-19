Bayern Münih'ten hazırlık maçında fantastik galibiyet; 27-0!

Bundesliga devi yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı dostluk maçında FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. Rakiplerine gol yağdırması ile korku salan Bavyera ekibi , ilk yarısını 18-0 kapadığı maçta sahadan 27-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber; Skorer, Fotoğraf; Twitter
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Bayern Münih'ten hazırlık maçında fantastik galibiyet; 27-0!
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19 Temmuz 2023 11:57
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 15:58
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, hazırlık karşılaşmasında Rottach Egern ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 27-0'lık Bayern Münih galibiyeti ile tamamlandı.

Bayern Münih, karşılaşmanın ilk yarısı 18-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da hızlı oyununu sürdürdü ve mücadeleden 27-0 galip ayrıldı.

MUSIALA VE SABITZER'DEN 5'ER GOL

Bavyera ekibinin ilk yarıdaki gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry, 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. Bayern'in ikinci devredeki golleri ise 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85.
dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane'den geldi.

ROTTACH'A ACIMAK YOK

Bayern Münih, 2018'de Rottach ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 20-2 ve 2019'da Rottach ile oynadığı bir diğer hazırlık karşılaşmasını ise 23-0 kazanmıştı.

 

 

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