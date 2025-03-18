Bayern Münih, Antony için harekete geçti!

Manchester United'dan Real Betis'e kiralanan Antony, İspanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Sezon boyunca sergilediği başarılı futbol ve hücumdaki etkili oyunuyla Betis taraftarlarının sevgisini kazanan Brezilyalı yıldız, Avrupa devlerinin radarına girdi.



Bu kulüplerin başında Bayern Münih geliyor. Alman devi, kanat rotasyonunu güçlendirmek için Antony'yi transfer etmek istiyor. Bayern yetkililerinin, Manchester United ile temasa geçtiği ve önümüzdeki haftalarda transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.



BETIS, OYUNCUYLA UZATMAK İSTİYOR



Öte yandan, Real Betis Antony'yi bir sezon daha kadrosunda tutma niyetinde. İspanyol ekibi, oyuncunun gelişiminden ve katkısından memnun olduğu için Manchester United ile kiralama süresini uzatma konusunda temaslarını sürdürüyor.



Ancak Bayern Münih'in yüksek bir bonservis bedeliyle Antony'yi kadrosuna katma ihtimali, Betis'in planlarını zorlaştırabilir. Son karar Antony ve Manchester United'a bağlı olacak.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Betis formasıyla 11 maça çıkan Antony, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



