Bayern'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!

Bayern Münih, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Noussair Mazraoui için dev bir bonservis istiyor. İşte detaylar...

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Bayern'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!
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02 Temmuz 2024 20:47
Süper Lig devlerinin radarında olan Noussair Mazraoui için Bayern Münih kararını verdi.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Faslı sağ bek Noussair Mazraoui için dev bir bonservis talep ediyor.

İŞTE BAYERN'İN İSTEDİĞİ RAKAM

Bayern'in yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli sağ bek için 20-25 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakından takip ettiği 27 yaşındaki oyuncu da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Bayern'de toplamda 55 maça çıkan Mazraoui, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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