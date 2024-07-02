Bayern'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig devlerinin radarında olan Noussair Mazraoui için Bayern Münih kararını verdi.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Faslı sağ bek Noussair Mazraoui için dev bir bonservis talep ediyor.
İŞTE BAYERN'İN İSTEDİĞİ RAKAM
Bayern'in yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli sağ bek için 20-25 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakından takip ettiği 27 yaşındaki oyuncu da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Bayern'de toplamda 55 maça çıkan Mazraoui, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Faslı sağ bek Noussair Mazraoui için dev bir bonservis talep ediyor.
İŞTE BAYERN'İN İSTEDİĞİ RAKAM
Bayern'in yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli sağ bek için 20-25 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakından takip ettiği 27 yaşındaki oyuncu da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Bayern'de toplamda 55 maça çıkan Mazraoui, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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