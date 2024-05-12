Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı!

Kayserispor maçında ağları havalandıran Michy Batshuayi, kariyer sezonunu geçiriyor.

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Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı!
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12 Mayıs 2024 21:54
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, takımını rakibi karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Belçikalı yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarırken, tüm kulvarlarda ise 24. golünü kaydetmiş oldu.

Batshuayi, bu golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.

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