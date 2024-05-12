Batshuayi, kariyer rekorunu kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, takımını rakibi karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Belçikalı yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarırken, tüm kulvarlarda ise 24. golünü kaydetmiş oldu.
Batshuayi, bu golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.
Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi, takımını rakibi karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Belçikalı yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarırken, tüm kulvarlarda ise 24. golünü kaydetmiş oldu.
Batshuayi, bu golün ardından en golcü sezonunu yaşamış oldu.
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