Basketbolda ikinci hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda ikinci hafta heyecanı!
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05 Ekim 2023 14:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i saat 19.00'da ağırlayacak.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma günü:

19.00 Reeder Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Dağıstanlı)

7 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

8 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Menteşe)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

9 Ekim Pazartesi:

20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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