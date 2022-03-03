Basketbolda flaş yabancı sınırı kararı!

TBF Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç olmasına karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basketbolda flaş yabancı sınırı kararı!
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03 Mart 2022 16:21
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi için 5 yabancı kararının değiştirildiğini açıkladı.

TBF, 2022-2023 yılından itibaren Kadınlar Süper Ligi takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olması kararının verildiği belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

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