Basketbolda flaş yabancı sınırı kararı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi için 5 yabancı kararının değiştirildiğini açıkladı.



TBF, 2022-2023 yılından itibaren Kadınlar Süper Ligi takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olması kararının verildiği belirtti.



Yapılan açıklama şu şekilde:



" Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."













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