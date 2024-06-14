Bronny James, Lakers ile antrenman yaptı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, 2024 NBA Draftı öncesi Lakers ile antrenman yaptığı görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bronny James, Lakers ile antrenman yaptı!
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14 Haziran 2024 12:28
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, 2024 NBA Draftı öncesi Lakers ile antrenman yaptığı görüldü.

Los Angeles Times'tan Dan Woike, Bronny'nin Perşembe günü Lakers'la antrenman yaptığını açıkladı:

"Durum hakkında bilgi sahibi olup kamuya açık konuşmaya yetkili olmayan kaynaklara göre, James Perşembe günü Lakers adına antrenman yaptı.

James'in Chicago'da düzenlenen Draft Combine'da gösterdiği atletizmi ve savunma potansiyeli, kendisini bu yaz takımda kalmaya karar vermesi durumunda babası LeBron'la bir araya getirerek tarihi bir durum gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek Lakers'ın kesinlikle ilgisini çekmiş durumda."

Lakers bu ay düzenlenecek NBA Draftı'nda 17. ve 56. sıradan seçim haklarına sahip.

Başlangıçta Bronny'nin bu yıl draft edilmesi pek olası bir ihtimal olarak gözükmese de, genç oyuncunun geçtiğimiz ay Draft Combine'da gösterdiği güçlü performans, sıralamasının yükselmesine büyük fayda sağlamıştı. USC'deki tek sezonunda yalnızca 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamış olan Bronny, son haftalarda bu performansını nispeten telafi etmeyi başarmıştı.

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