Heung-min Son'dan Fenerbahçe iddiasına cevap!

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'u da listesine aldığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, ülkesinin Çin ile oynadığı maçında ardından Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Heung-min Son'dan Fenerbahçe iddiasına cevap!
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14 Haziran 2024 11:40
Son güncelleme 14 Haziran 2024 11:51
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen yıldız isimlerde biri de Heung-min Son olmuştu.

FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP

31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SÖYLENTİLERDEN RAHATSIZ

Son, ülkesinin Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Çin ile oynadığı mücadelenin ardından yaptığı açıklamada transfer söylentileriyle ilgili biraz rahatsız ettiğini ancak Tottenham için elinden gelenin en iyisi yapmaya devam edeceğini söyledi.

"TOTTENHAM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Güney Koreli yıldız, "Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var." ifadelerini kullandı.



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