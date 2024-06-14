LA Clippers'ın, koç Jeff Van Gundy'yi başantrenör Tyronn Lue yönetimindeki koçluk kadrosuna eklemeyi "çok istediği" iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Clippers'ın Van Gundy'yi işe alma şansının "yüksek" olduğunu belirtti. Clippers, Dan Craig'in Chicago Bulls'a gitmesinin ardından Lue'nun kadrosunda bir boşluğa sahipti.



Van Gundy, ESPN tarafından işten çıkarıldıktan sonra bu sezon Boston Celtics'te danışman olarak çalışmış ve çoğunlukla NBA Finalleri serisi sırasında Brad Stevens'ın yanında yer almıştı.



Dallas Mavericks, Van Gundy'yi geçtiğimiz yaz döneminde Jason Kidd'in kadrosuna almak için girişimde bulunmuştu.



Van Gundy, NBA'de en son 2006-07 sezonunda Houston Rockets'ın başantrenörü olarak görev almıştı.





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