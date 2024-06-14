Luka, Mavs'in 3-0'dan dönebileceğine inanıyor!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3-0 geride olmasına rağmen, NBA şampiyonluğunu kazanma şansını göz ardı etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luka, Mavs'in 3-0'dan dönebileceğine inanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 11:52
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3-0 geride olmasına rağmen, NBA şampiyonluğunu kazanma şansını göz ardı etmedi.

Mavs yıldızı, takımın playofflara büyük bir galibiyet serisiyle katıldığına dikkat çekerek, kendilerinden şüphe duyan herkesi yanıttıklarını açıkladı:

"Tıpkı daha önce yaptığımız gibi. Normal sezonda çok düşük noktada olduğumuz zamanlar vardı. Sanırım art arda beş ya da altı maç kaybetmiştik ve oradan sanıyorum ki 17-2'lik bir seriyle playofflara kalmıştık.

Bunu normal sezonda yaptığımızı biliyorum ama hepimizin bir araya geldiği ve kimyanın zirveye çıktığı bir noktadaydık. Soyunma odasında da bunu konuşmuştuk ve bunu halen yapabileceğimize inancımız tam."

Aynı basın toplantısında, 3. maçtaki kötü performansıyla takım arkadaşlarını ve antrenörlerini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf eden Doncic, son maçı %14.3 üçlük isabetiyle 27 sayı, 6 asist ve 6 ribaund ile tamamlamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery