Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3-0 geride olmasına rağmen, NBA şampiyonluğunu kazanma şansını göz ardı etmedi.



Mavs yıldızı, takımın playofflara büyük bir galibiyet serisiyle katıldığına dikkat çekerek, kendilerinden şüphe duyan herkesi yanıttıklarını açıkladı:



"Tıpkı daha önce yaptığımız gibi. Normal sezonda çok düşük noktada olduğumuz zamanlar vardı. Sanırım art arda beş ya da altı maç kaybetmiştik ve oradan sanıyorum ki 17-2'lik bir seriyle playofflara kalmıştık.



Bunu normal sezonda yaptığımızı biliyorum ama hepimizin bir araya geldiği ve kimyanın zirveye çıktığı bir noktadaydık. Soyunma odasında da bunu konuşmuştuk ve bunu halen yapabileceğimize inancımız tam."



Aynı basın toplantısında, 3. maçtaki kötü performansıyla takım arkadaşlarını ve antrenörlerini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf eden Doncic, son maçı %14.3 üçlük isabetiyle 27 sayı, 6 asist ve 6 ribaund ile tamamlamıştı.





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