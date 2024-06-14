Göztepe yeni müzesine kavuştu

Kuruluşunun 99'uncu yılını kutlayan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, yeni müzesinin de açılışını yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, müzesini kulüp binasından evi Gürsel Aksel Stadı'na taşıdı. Göztepe tarihine ışık tutup geleceğe rehber olarak tasarlanan müzenin açılışına Onursal Başkan Mehmet Sepil, CEO Kerem Ertan, Müze Müdürü Adil Artuner, Göztepe tarihinin önemli isimleri ve misafirler katıldı.



Kulübün 99 yıllık tarihinin kupa ve anlamlı obje koleksiyonunu bulunduran müzede Nazım Tomak'ın Türkiye'de eşine az rastlanan değerli bir koleksiyona sahip oyuncak sergisi de taraftarların ziyaretine açıldı.



EFSANE FUTBOLCUYA VEDA



Göztepe tarihinin Avrupa'da günümüzde UEFA Avrupa Ligi adını alan Fuar Şehirleri Kupası'nda ilk kez yarı final oynayıp, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan efsane kadrosundan Mehmet Aydın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi Tire Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde dün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tire Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.



AYBERK KARAPO SESLERİ



Süper Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı alan Göztepe'nin 1'inci Lig'deki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün 19 yaşındaki stoperi Ayberk Karapo'yu kadrosuna katmak için son aşamaya geldiği öğrenildi.



Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'la iki kulüp arasında işbirliği yapılmasıyla ilgili görüşme yapmıştı. Manisa ekibinin altyapısında yetişip Ümit Milli Takım'da da forma giyen Ayberk'in adı Avrupa ekipleriyle de anılıyordu. Manisa FK'da 2022-2023 sezonunda A takıma alınıp direkt ilk 11'de forma giymeye başlayan Ayberk, geçen sezon aralık ayında sakatlanarak ameliyat olduktan sonra sezonu kapattı.





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