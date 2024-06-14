Özel Sporcular dünya rekoru kırdı

Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel Sporcular dünya rekoru kırdı
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14 Haziran 2024 15:28
Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.

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