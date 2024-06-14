Galatasaray'da transfer hedefi 3 Temmuz!

Galatasaray, öncelik verdiği sağ bek ve orta saha transferlerini 3 Temmuz'daki ilk çalışmalara yetiştirmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer hedefi 3 Temmuz!
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14 Haziran 2024 09:52
Galatasaray'da transfer için öncelik sağ bek ve orta sahaya verildi.

3 Temmuz'da Florya'da sahaya inecek olan Galatasaray'da, bu tarihe kadar bu iki pozisyona gerekli takviyelerin yapılmış olması hedefleniyor.

GALATASARAY'IN PROGRAMI

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

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