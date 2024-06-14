Galatasaray'da transfer hedefi 3 Temmuz!

Galatasaray'da transfer için öncelik sağ bek ve orta sahaya verildi.
3 Temmuz'da Florya'da sahaya inecek olan Galatasaray'da, bu tarihe kadar bu iki pozisyona gerekli takviyelerin yapılmış olması hedefleniyor.
GALATASARAY'IN PROGRAMI
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
3 Temmuz'da Florya'da sahaya inecek olan Galatasaray'da, bu tarihe kadar bu iki pozisyona gerekli takviyelerin yapılmış olması hedefleniyor.
GALATASARAY'IN PROGRAMI
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.