Connecticut Üniversitesi koçu Dan Hurley, Los Angeles Lakers'ın daha iyi bir kontrat teklifi yapmış olması durumunda kararını değiştirmiş olabileceğini söyledi.



Yakın zamanda Lakers'a koçluk yapma fırsatını geri çevirmiş olan UConn koçu Hurley, kolejde kalma tercihinde pek çok faktör etkili olsa da, Lakers'ın kararını değiştirebilecek bir rakam sunmuş olabileceğini doğruladı:



"Buradan ayrılabilmem için belli bir rakam muhtemelen vardır. Hayatınızda herhangi bir anda bir yerden ayrılırken, maddi meseleler oldukça motive edici bir faktördür. Fakat kalırken bence bu durum öyle değildir. UConn'da asla para için kalmadım.



Ve Lakers'ı reddetmek, en yüksek maaşlı üniversite koçu olmam için bir baskı taktiği falan da değildi.. Bu zaten önceden yapılmıştı. Ama burayı tamamen geride bırakmam için belli bir rakam elbet olsa da, ne kadar olduğunu bilmiyorum."



2 kez NCAA şampiyonu olan Hurley'ye Lakers, altı yıllığı 70 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmişti (yıllık 11,6 milyon dolar). Bu kontratı almış olması durumunda kendisi sırayla Steve Kerr (17,5 milyon dolar), Gregg Popovich (16 milyon dolar), Erik Spoelstra (15 milyon dolar), Tyronn Lue (14 milyon dolar) ve Monty Williams'ın (13 milyon dolar) ardında yer alacaktı.



Hurley, Huskies'le kontratını altı yıllığına 32,1 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatmıştı.





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