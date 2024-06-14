Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye cevap!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in üzerini çizen Jose Mourinho, o bölgeye takviye yapılmasını istiyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU
Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor. Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Mourinho'nun özellikle istediği A Milli yıldızın da tercihi Fenerbahçe'de kalmak.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Oyuncu tarafını çözen Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le pazarlıklarda bulunuyor. Ancak Atletico Madrid'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin teklifi arasında iki katı fark var.
FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, İspanyol ekibine 5 milyon euro'luk teklif yaptı.
ATLETICO 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Çağlar'ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.
İSPANYOLLAR İNDİRİME YANAŞMIYOR
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalmayı istemesi, en iyi teklifi Sarı-lacivertlilerin yapmış olması avantaj ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU
Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor. Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Mourinho'nun özellikle istediği A Milli yıldızın da tercihi Fenerbahçe'de kalmak.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Oyuncu tarafını çözen Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le pazarlıklarda bulunuyor. Ancak Atletico Madrid'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin teklifi arasında iki katı fark var.
FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, İspanyol ekibine 5 milyon euro'luk teklif yaptı.
ATLETICO 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Çağlar'ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.
İSPANYOLLAR İNDİRİME YANAŞMIYOR
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalmayı istemesi, en iyi teklifi Sarı-lacivertlilerin yapmış olması avantaj ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor.
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