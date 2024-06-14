Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye cevap!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le pazarlıklara devam ediyor. Resmi teklifini ileten Kanarya'ya İspanyol ekibinden transfer cevabı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye cevap!
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14 Haziran 2024 13:02
Son güncelleme 14 Haziran 2024 15:14
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in üzerini çizen Jose Mourinho, o bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU

Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor. Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Mourinho'nun özellikle istediği A Milli yıldızın da tercihi Fenerbahçe'de kalmak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Oyuncu tarafını çözen Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le pazarlıklarda bulunuyor. Ancak Atletico Madrid'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin teklifi arasında iki katı fark var.

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, İspanyol ekibine 5 milyon euro'luk teklif yaptı.

ATLETICO 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Çağlar'ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

İSPANYOLLAR İNDİRİME YANAŞMIYOR

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalmayı istemesi, en iyi teklifi Sarı-lacivertlilerin yapmış olması avantaj ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor.

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