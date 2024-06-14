Altekma'da Arda Kara takımda kaldı

Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma iç transferde, libero oyuncusu Arda Kara ile sözleşme uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altekma'da Arda Kara takımda kaldı
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14 Haziran 2024 13:22
Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Altekma iç transferde, üçüncü imzayı libero Arda Kara'ya attırdı.

İzmir temsilcisi Hüseyin Şahin ve Ulaş Dokumacı'dan sonra 25 yaşındaki voleybolcu Arda ile yola devam etme kararı aldı.

Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, iç transferde sorunsuz yol aldıklarını belirterek, "Transfer çalışmalarımızda ince eleyip sık dokuyoruz. Liberolarımız Hüseyin ve Arda'nın geçen sezonki uyumunu göz önüne alarak bu bölgede istikrarı seçtik ve her iki oyuncumuzla da anlaştık. Arda'ya güzel bir sezon diliyorum" dedi.

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