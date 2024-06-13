Haber Tarihi: 13 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 09:56

Bayramda bankalar açık mı? 14-15-16-17-18-19-20 Haziran bankalar çalışıyor mu?

Bayramda bankalar açık mı sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını ve tatilin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Bu seneki takvime göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran tarihine denk gelecek. Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Açıklama sonrası dikkatler bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? sorusunun yanıtına yöneldi. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Bayramda bankalar açık mı? 14-15-16-17-18-19-20 Haziran bankalar çalışıyor mu?
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Bankalar bayram tatilinde açık mı? sorusu vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi. Böylece Kurban Bayramı tatilinde kamu kurumları 9 gün kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. İdari izinde ise bankaların izin durumları değişebiliyor. Peki, bankalar Kurban Bayramı tatilinde çalışıyor mu? İşte, detaylar.

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler perşembe ve cuma günleri idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE GÜNÜ

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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