Demir Ege, transferiyle Beşiktaş tarihine geçecek!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, sezon başında kiralandığı Portekiz ekibi Rio Ave'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamalarda Rio Ave'nin Demir Ege'nin 5 milyon eurouk satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.
EN PAHALI SATIŞLAR ARASINA GİRDİ
Bu transferle birlikte Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş tarihindeki en yüksek bonservisli oyuncular arasına giriyor. 5 milyon euro bedelle; Nihat Kahveci, İlhan Mansız, Sergen Yalçın gibi efsanelerle aynı seviyede yer alan genç oyuncu, en değerli altyapı çıkışlarından biri olmayı başardı.
AVRUPA'YA YENİ YILDIZ
Demir Ege'nin performansından memnun olan Rio Ave'nin, genç oyuncuyu bir başka Avrupa kulübüne satmak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, hem Beşiktaş'ın kasasına ciddi bir gelir sağlayacak hem de Türk futbolcunun Avrupa'da daha üst seviyelerde boy göstermesinin önünü açacak.
ALTYAPIDAN AVRUPA'YA
Beşiktaş altyapısı son yıllarda yetiştirdiği genç yeteneklerle hem futbolcu ihracatında hem de ekonomik anlamda öne çıkıyor. Atınç Nukan, Emirhan İlkhan gibi isimlerden sonra şimdi sırada Demir Ege Tıknaz var.
İşte Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservisli satışları:
Cenk Tosun – 22.50 milyon Euro - Everton
Demba Ba – 13.00 milyon Euro - SH Shenhua
John Carew – 7.60 milyon Euro - Lyon
José Sosa – 7.50 milyon Euro - Milan
Marcelo – 7.50 milyon Euro - Lyon
Ersan Gülüm – 7.00 milyon Euro - HB CFFC
Fabri – 6.00 milyon Euro - Fulham
Atınç Nukan – 6.00 milyon Euro - Leipzig
Demir Ege Tıknaz – 5.00 milyon Euro - Rio Ave
Nihat Kahveci – 5.00 milyon Euro - Real Sociedad
İlhan Mansız – 5.00 milyon Euro - Vissel Kobe
Sergen Yalçın – 5.00 milyon Euro - İstanbulspor
Emirhan İlkhan – 4.90 milyon Euro - Torino
EN PAHALI SATIŞLAR ARASINA GİRDİ
Bu transferle birlikte Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş tarihindeki en yüksek bonservisli oyuncular arasına giriyor. 5 milyon euro bedelle; Nihat Kahveci, İlhan Mansız, Sergen Yalçın gibi efsanelerle aynı seviyede yer alan genç oyuncu, en değerli altyapı çıkışlarından biri olmayı başardı.
AVRUPA'YA YENİ YILDIZ
Demir Ege'nin performansından memnun olan Rio Ave'nin, genç oyuncuyu bir başka Avrupa kulübüne satmak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, hem Beşiktaş'ın kasasına ciddi bir gelir sağlayacak hem de Türk futbolcunun Avrupa'da daha üst seviyelerde boy göstermesinin önünü açacak.
ALTYAPIDAN AVRUPA'YA
Beşiktaş altyapısı son yıllarda yetiştirdiği genç yeteneklerle hem futbolcu ihracatında hem de ekonomik anlamda öne çıkıyor. Atınç Nukan, Emirhan İlkhan gibi isimlerden sonra şimdi sırada Demir Ege Tıknaz var.
İşte Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservisli satışları:
Cenk Tosun – 22.50 milyon Euro - Everton
Demba Ba – 13.00 milyon Euro - SH Shenhua
John Carew – 7.60 milyon Euro - Lyon
José Sosa – 7.50 milyon Euro - Milan
Marcelo – 7.50 milyon Euro - Lyon
Ersan Gülüm – 7.00 milyon Euro - HB CFFC
Fabri – 6.00 milyon Euro - Fulham
Atınç Nukan – 6.00 milyon Euro - Leipzig
Demir Ege Tıknaz – 5.00 milyon Euro - Rio Ave
Nihat Kahveci – 5.00 milyon Euro - Real Sociedad
İlhan Mansız – 5.00 milyon Euro - Vissel Kobe
Sergen Yalçın – 5.00 milyon Euro - İstanbulspor
Emirhan İlkhan – 4.90 milyon Euro - Torino