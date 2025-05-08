Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanı İzle (Kanal D) | Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Eşref Rüya 7. son bölüm dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Nusret Ağa ile Kadir işbirliği sürdü. Eşref'i bitirmeye kararlı olan Kadir, Nusret'e verdiği fikirle Eşref'i ölmekten beter edecek planı devreye soktu. Herkes dizinin son sahnesine kadar Eşref'in Nusret Ağa'nın elini öpmesini bekliyordu ancak beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Peki Eşref Rüya 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Eşref Rüya hayranlarının merakla beklediği 8. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman, dizinin takipçilerini heyecanlandıracak birçok önemli ipucu veriyor. Eşref'in yeni düşmanları, Nisan'la olan karmaşık ilişkisi ve yeraltı dünyasındaki güç savaşları, yeni bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanını Nereden İzleyebilirim?
Eşref Rüya 8. bölüm fragmanını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.
Eşref Rüya 7. Bölümde Neler Oldu?
Eşref, Yetimler'e yönelik tehditlere kayıtsız kalamadı ve Nusret Ağa ile yüzleşti. Bu karşılaşma, yeraltı dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kadir'in Nusret'le olan kirli ortaklığı devam ederken, gizemli tesbihin Yakup Baba'nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehlike yarattı. Eşref ve Nisan arasındaki duygusal gerilim ise giderek arttı.
Eşref Rüya Yeni Bölümüyle Kanal D'de!
Eşref Rüya'nın 8. bölümü, her zamanki gibi Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak. Bu heyecan dolu bölümü kaçırmayın!
Haber ile daha fazlasına ulaşın: