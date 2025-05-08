Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanı İzle (Kanal D) | Eşref Rüya 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Eşref Rüya hayranlarının merakla beklediği 8. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman, dizinin takipçilerini heyecanlandıracak birçok önemli ipucu veriyor. Eşref'in yeni düşmanları, Nisan'la olan karmaşık ilişkisi ve yeraltı dünyasındaki güç savaşları, yeni bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Eşref Rüya 8. bölüm fragmanını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.





Eşref, Yetimler'e yönelik tehditlere kayıtsız kalamadı ve Nusret Ağa ile yüzleşti. Bu karşılaşma, yeraltı dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kadir'in Nusret'le olan kirli ortaklığı devam ederken, gizemli tesbihin Yakup Baba'nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehlike yarattı. Eşref ve Nisan arasındaki duygusal gerilim ise giderek arttı.

Eşref Rüya'nın 8. bölümü, her zamanki gibi Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak. Bu heyecan dolu bölümü kaçırmayın!