Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:23 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:23

Chelsea - Djurgarden Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Chelsea - Djurgarden Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Chelsea - Djurgarden TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Chelsea - Djurgarden maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Chelsea - Djurgarden maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Chelsea - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - Djurgarden maçı canlı yayın izleme detayları...

Chelsea - Djurgarden Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Chelsea - Djurgarden Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Chelsea - Djurgarden maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında evinde güçlü rakibi Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

CHELSEA - DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea Djurgarden rövanş maçı 9 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak. Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak Chelsea-Djurgarden maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

CHELSEA SON DURUM

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan lider olarak çıktı. Oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Chelsea, çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Chelsea Premier Lig'de ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

DJURGARDEN SON DURUM

İsveç Allsvenskan'da mücadele eden Djurgarden, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Djurgarden, deplasmanda Chelsea karşısında turu geçmek için mücadele edecek.

CHELSEA-DJURGARDEN MUHTEMEL 11'LER

Pochettino'nun şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Petrovic, Gusto, Disasi, Badiashile, Chilwell, Gallagher, Enzo Fernandez, Madueke, Mudryk, Palmer, Jackson.

Djurgarden'in ise Widell Zetterström, Johansson, Tenho, Danielsson, Andersson, Berg, Sabovic, Eriksson, Gulliksen, Asoro, Edvardsen muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
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