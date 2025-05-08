Chelsea - Djurgarden Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Chelsea - Djurgarden Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Chelsea - Djurgarden maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında evinde güçlü rakibi Djurgarden ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Chelsea Djurgarden rövanş maçı 9 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak. Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak Chelsea-Djurgarden maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan lider olarak çıktı. Oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Chelsea, çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Chelsea Premier Lig'de ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

İsveç Allsvenskan'da mücadele eden Djurgarden, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Djurgarden, deplasmanda Chelsea karşısında turu geçmek için mücadele edecek.

Pochettino'nun şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Petrovic, Gusto, Disasi, Badiashile, Chilwell, Gallagher, Enzo Fernandez, Madueke, Mudryk, Palmer, Jackson.

Djurgarden'in ise Widell Zetterström, Johansson, Tenho, Danielsson, Andersson, Berg, Sabovic, Eriksson, Gulliksen, Asoro, Edvardsen muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.