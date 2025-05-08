2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa futbolunun şampiyonunu belirlemek için düzenlenecek. Maç, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, 2024-25 sezonunun şampiyonunu belirleyecek ve turnuvanın 70. sezonunun kapanışını yapacak.

Final, UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra 33. final maçı olacak. Futbolseverler, bu tarihi müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?



Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Yaklaşık 75.000 seyirci kapasiteli stadyum, Bayern Münih'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.





Allianz Arena, daha önce 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ve 2006 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2020 ve UEFA Euro 2024 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bu ikonik stadyum, final maçıyla bir kez daha dünya futbolunun merkezi olacak.

2025 Şampiyonlar Ligi finalistleri, Arsenal-PSG ve Barcelona-Inter eşleşmelerinin galiplerinden oluşacak. Arsenal veya PSG'den biri, diğer finalist olarak Barcelona veya Inter'den biriyle karşılaşacak.