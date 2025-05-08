Askerlik 3 aya düştü mü, düşecek mi? 2025 MSB açıkladı

"Askerlik 3 aya mı düşecek" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı başta üniversite mezunları ve askerlik planlaması yapan gençler olmak üzere birçok vatandaşta kafa karışıklığına yol açan iddia hakkında açıklama yaptı. Askerlik süresi kısalacak mı, askerlik 3 aya mı düşüyor? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...



Askerlik 3 aya düştü mü, düşecek mi?



Son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında "askerlik süresi 3 aya düşecek" yönünde çeşitli paylaşımlar ve iddialar dolaşmaktadır. Bu iddialar, askerlik hizmetini bekleyen gençler arasında heyecan yaratırken, doğru olup olmadığı konusunda da kafa karışıklığına neden olmaktadır. Ancak, bu konuda resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama bulunmamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, "askerlik süresi 3 aya düşecek" yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtilmiştir. Yani, askerlik süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. MSB, bu türden asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.