Haber Tarihi: 09 Mayıs 2025 12:13 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 12:13

PKK silah bırakıyor mu, bırakacak mı, bıraktı mı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, silah bırakma çağrısının ardından PKK'nın kongresini toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Doğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın Roma'da trafik kazası geçirdiği haberleri ise doğruladı.

PKK silah bırakıyor mu, bırakacak mı, bıraktı mı?
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.

Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.

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