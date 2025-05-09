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Okan Buruk, rekora koşuyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşırsa (4) Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören ikinci isim olacak.

calendar 09 Mayıs 2025 12:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, rekora koşuyor!
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kısa süre içerisinde adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı. Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 2. teknik adam olmaya hazırlanıyor.

Bu sezonu da mutlu sonla bitirmesi halinde Galatasaray'daki üçüncü, kariyerindeki ise dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte ikinci sırayı paylaşacak.

TERİM'E YAKLAŞIYOR

Daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bir kez mutlu sona ulaşan 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Galatasaray'a da 2'de 2 yaparak başladı. Bu sezon da üçüncü şampiyonluğa sadece bir adım uzaklıkta olan Okan Buruk, kariyerindeki 4 kupasını kaldırarak kulüp efsanesi Fatih Terim'e bir adım daha yaklaşacak, Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan isim ile 8 kez ile Fatih Terim oldu. İmparator'un ayrıca bir de UEFA Kupası bulunuyor. 

 
 

 

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