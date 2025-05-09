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Galatasaray'ın yerlileri zirvede!

Süper Lig'in en golcü 3 yerli oyuncusu Galatasaray forması giyiyor. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 11 golle ilk sırada yer alıyor.

calendar 09 Mayıs 2025 12:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yerlileri zirvede!
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için geri sayıma geçti.

Sarı-Kırmızılılar'da yerli oyuncuların performansı da dikkat çekiyor. Süper Lig'in en golcü 3 yerli oyuncusu Galatasaray forması giyiyor.

Milli Takımımız ve Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2446 dakika süre aldığı ligde 11 golle ilk sırada yer alırken, Ahmed Kutucu ise 1736 dakikada attığı 9 golle ikinci basamakta kendisine yer buldu.

Kutucu, 9 golün 8'ini Eyüpspor formasıyla kaydetti. Yunus Akgün de 1933 dakikada attığı 7 golle 3. sırada yer aldı. Yunus Akgün dışında Samsunsporlu Soner Aydoğdu, Adana Demirsporlu Yusuf Barasi ve Eyüpsorlu Emre Akbaba da 7 gole imza attı.

Galatasaray'da yabancı yıldızların müthiş performansının yanı sıra yerli oyuncuların da skora katkısı dikkat çekiyor. 

 
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