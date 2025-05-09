Galatasaray'ın yerlileri zirvede!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için geri sayıma geçti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Kırmızılılar'da yerli oyuncuların performansı da dikkat çekiyor. Süper Lig'in en golcü 3 yerli oyuncusu Galatasaray forması giyiyor.
Milli Takımımız ve Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2446 dakika süre aldığı ligde 11 golle ilk sırada yer alırken, Ahmed Kutucu ise 1736 dakikada attığı 9 golle ikinci basamakta kendisine yer buldu.
Kutucu, 9 golün 8'ini Eyüpspor formasıyla kaydetti. Yunus Akgün de 1933 dakikada attığı 7 golle 3. sırada yer aldı. Yunus Akgün dışında Samsunsporlu Soner Aydoğdu, Adana Demirsporlu Yusuf Barasi ve Eyüpsorlu Emre Akbaba da 7 gole imza attı.
Galatasaray'da yabancı yıldızların müthiş performansının yanı sıra yerli oyuncuların da skora katkısı dikkat çekiyor.
Sarı-Kırmızılılar'da yerli oyuncuların performansı da dikkat çekiyor. Süper Lig'in en golcü 3 yerli oyuncusu Galatasaray forması giyiyor.
Milli Takımımız ve Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2446 dakika süre aldığı ligde 11 golle ilk sırada yer alırken, Ahmed Kutucu ise 1736 dakikada attığı 9 golle ikinci basamakta kendisine yer buldu.
Kutucu, 9 golün 8'ini Eyüpspor formasıyla kaydetti. Yunus Akgün de 1933 dakikada attığı 7 golle 3. sırada yer aldı. Yunus Akgün dışında Samsunsporlu Soner Aydoğdu, Adana Demirsporlu Yusuf Barasi ve Eyüpsorlu Emre Akbaba da 7 gole imza attı.
Galatasaray'da yabancı yıldızların müthiş performansının yanı sıra yerli oyuncuların da skora katkısı dikkat çekiyor.