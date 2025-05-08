AGS Sınavu Başvuru - MEB AGS Başvuru Ücreti 2025

Adayların merakla beklediği AGS bu yıl ilk kez uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu. AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.