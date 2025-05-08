AGS Sınavu Başvuru - MEB AGS Başvuru Ücreti 2025

2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Sınav, iki oturum şeklinde düzenlenecek olup, başvuruların ÖSYM tarafından alınacağı duyuruldu. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine gelen AGS başvuruları ÖSYM başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla başlayacak. İşte AGS başvuru detayları.
AGS BAŞVURU ÜCRETİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Adayların merakla beklediği AGS bu yıl ilk kez uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.
AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu. AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: