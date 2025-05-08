Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:32 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:32

Athletic Bilbao - Manchester United Canlı İzle Şifresiz | Athletic Bilbao - Manchester United Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Athletic Bilbao - Manchester United TRT 1 canlı izle şifresiz | Athletic Bilbao - Manchester United maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Athletic Bilbao - Manchester United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Athletic Bilbao - Manchester United maçı canlı yayın izleme detayları...

Athletic Bilbao - Manchester United Canlı İzle Şifresiz | Athletic Bilbao - Manchester United Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Athletic Bilbao - Manchester United maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında evinde güçlü rakibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Athletic Bilbao maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00'da başlayacak. San Mamés Stadı'nda oynanacak Athletic Bilbao - Manchester United maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

ATHLETIC BILBAO SON DURUM

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Athletic Bilbao, evinde Manchester United karşısında avantaj elde etmek isteyecek. Athletic Bilbao La Liga'da ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.

MANCHESTER UNITED SON DURUM

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlar arasında gösteriliyor. Gruplardan lider olarak çıkan Manchester United, çeyrek finalde zorlu rakibini geçerek yarı finale yükseldi. Manchester United Premier Lig'de ise şampiyonluk yarışı içinde bulunuyor.

ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Valverde'nin şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Simon, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Herrera, Vesga, Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta.

Manchester United'ın ise Onana, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Rashford, Martial muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
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