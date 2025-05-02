Haber Tarihi: 02 Mayıs 2025 11:44 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 11:44

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 | Sağlık Bakanlığı15 bin 342 personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri için gözler ÖSYM üzerinden yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımının 15 bin 342'sinin personel alımı, kalan 3 bin 658 kişi için ise işçi alımına ayrıldığını duyurdu. Tercih başvurusu için ÖSYM üzerinden başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 | Sağlık Bakanlığı15 bin 342 personel alımı ne zaman?
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2025 yılı için Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvurularının başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı mayıs ve eylül aylarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 15 bin 342'si personel alımı, 3 bin 658'i işçi alımı olmak üzere alınacak başvuruların ardından ilk tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte, 15 bin 342 personel alımı tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri 2 Mayıs tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açılacak.

37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.
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