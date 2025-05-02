2025 yılı için Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvurularının başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı mayıs ve eylül aylarında olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 15 bin 342'si personel alımı, 3 bin 658'i işçi alımı olmak üzere alınacak başvuruların ardından ilk tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte, 15 bin 342 personel alımı tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercihleri 2 Mayıs tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.