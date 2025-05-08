Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:27 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:27

Fiorentina - Real Betis Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Fiorentina - Real Betis Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Fiorentina - Real Betis TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Fiorentina - Real Betis maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Fiorentina - Real Betis maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fiorentina - Real Betis maçı canlı yayın izleme detayları...

Fiorentina - Real Betis Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Fiorentina - Real Betis Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Fiorentina - Real Betis maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında evinde güçlü rakibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Real Betis rövanş maçı 9 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak. Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak Fiorentina-Real Betis maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

FIORENTINA SON DURUM

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan lider olarak çıktı. Oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Fiorentina, çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Fiorentina Serie A'da ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.

REAL BETIS SON DURUM

İspanya La Liga'da mücadele eden Real Betis, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Real Betis, deplasmanda Fiorentina karşısında turu geçmek için mücadele edecek.

FIORENTINA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Italiano'nun şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Gonzalez, Kouame, Cabral.

Real Betis'in ise Bravo, Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Perez, Iglesias muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
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