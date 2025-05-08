Fiorentina - Real Betis maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında evinde güçlü rakibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fiorentina Real Betis rövanş maçı 9 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak. Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak Fiorentina-Real Betis maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan lider olarak çıktı. Oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Fiorentina, çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Fiorentina Serie A'da ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.

İspanya La Liga'da mücadele eden Real Betis, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Real Betis, deplasmanda Fiorentina karşısında turu geçmek için mücadele edecek.

Italiano'nun şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Gonzalez, Kouame, Cabral.

Real Betis'in ise Bravo, Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Perez, Iglesias muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.