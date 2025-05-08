Fiorentina - Real Betis maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
FIORENTINA - REAL BETIS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZFIORENTINA - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ikinci maçında evinde güçlü rakibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Fiorentina Real Betis rövanş maçı 9 Mayıs Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak. Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak Fiorentina-Real Betis maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.FIORENTINA SON DURUMVincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan lider olarak çıktı. Oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken Fiorentina, çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Fiorentina Serie A'da ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.REAL BETIS SON DURUMİspanya La Liga'da mücadele eden Real Betis, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Oynadığı eleme turlarında güçlü rakipleri saf dışı bırakan Real Betis, deplasmanda Fiorentina karşısında turu geçmek için mücadele edecek.FIORENTINA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LERItaliano'nun şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Gonzalez, Kouame, Cabral.Real Betis'in ise Bravo, Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Perez, Iglesias muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
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