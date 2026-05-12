Kayserispor'u kurtaracak liste hazırlandı! Dev isimler birlik oldu

Kayserispor için tarihi günler yaşanıyor. Süper Lig'e veda ederek küme düşen sarı-kırmızılı camiada şehir adeta tek yürek oldu.



"Yiğit düştüğü yerden kalkar" sözünün karşılığını vermek isteyen Kayseri'nin önde gelen isimleri, iş insanları, hukukçular, sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tek çatı altında buluşmaya hazırlanıyor.



Kayserispor'u yeniden ayağa kaldırmak amacıyla oluşturulan güçlü liste şehirde büyük heyecan yarattı. Spor kamuoyunda "kurtuluş listesi" olarak değerlendirilen oluşumun, kulübe hem ekonomik hem de kurumsal anlamda ciddi destek sağlaması bekleniyor.



Listede iş dünyasından siyasete, organize sanayi bölgelerinden taraftar derneklerine kadar Kayseri'nin birçok önemli temsilcisi yer aldı. Şehirde birlik ve beraberlik mesajı veren bu oluşum, Kayserispor'un yeniden Süper Lig hedefi için umut ışığı oldu.



İşte dikkat çeken o büyük liste:



• Mehmet Saçmacı

• Özkan Altun

• Mustafa İnceok

• Mehmet Büyükbaş

• Ahmet Bahçecigil

• Mustafa Karslıo

• KİM Teknoloji temsilcisi

• Av. Orhan Taşçı

• Av. Dursun Daş

• Av. Ercan Avcı

• Rıfat Yelkenoğlu

• Mahmut Kabak

• Mustafa Büyükbaş

• Orhan Yağcıoğlu

• Kenan Erdem

• Muammer Topsakal

• Ercan Sarıkaya

• Şeyhi Odakır

• Sanayi Odası temsilcisi

• Ticaret Odası temsilcisi

• Ticaret Borsası temsilcisi

• Şaban Özhamurkar

• Suat Somyürek

• Ersin Öztürk

• Yusuf Sarıalp

• OSB temsilcisi

• İncesu OSB temsilcisi

• Mimarsinan OSB temsilcisi

• Erciyes OSB temsilcisi

• Serbest Bölge temsilcisi

• KCETAŞ temsilcisi

• Güçbirliği Holding temsilcisi

• Erciyes Anadolu Holding temsilcisi

• Demiryaka Holding temsilcisi

• Ahmet Büyüknalbant

• Sarraflar Odası temsilcisi

• Ahmet Emre Sönmez

• Lütfü Çarşıbaşı

• Alaaddin Keykubat

• Bülent Ünlüsavran

• Mehmet Kirazgiller

• İhsan Urhan

• Turan Akkoyun

• Kayseri Galatasaraylılar Derneği temsilcisi

• Kayseri Fenerbahçeliler Derneği temsilcisi

• Kayseri Beşiktaşlılar Derneği temsilcisi



HABER: (Faruk AYDEMİR)



