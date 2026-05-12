Kayserispor'da Sessizlik Krizi: Küme Düşüşünün Ardından Yönetim Ortada Yok

Sezon boyunca yaşanan yönetimsel krizler, transfer politikaları ve düşük performanslı kadro yapısı nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Kayserispor'da düşüşün ardından taraftarın tepkisi büyüdü.



Sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapan taraftarlar, yönetime ve kulübün siyasi bağlantılarına sert eleştiriler yöneltti.



Özellikle sezon boyunca yaşanan mali sorunlar, teknik istikrarsızlık ve sahadaki kötü futbol nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, "sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu.



Kayserispor cephesinde ise dikkat çeken bir sessizlik hakim. Küme düşmenin ardından kulüp yönetiminden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, taraftarlar yönetimin kamuoyu önüne çıkmasını bekliyor.



(Faruk Aydemir)



