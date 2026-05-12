12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-189'
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
0-122'
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-064'
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
2-263'

Kayserispor'da Sessizlik Krizi: Küme Düşüşünün Ardından Yönetim Ortada Yok

Kayserispor, Süper Lig'deki 11 yıllık serüvenine veda etti. Deplasmanda Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı ekip matematiksel olarak küme düştü.

calendar 12 Mayıs 2026 22:20
Kayserispor'da Sessizlik Krizi: Küme Düşüşünün Ardından Yönetim Ortada Yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon boyunca yaşanan yönetimsel krizler, transfer politikaları ve düşük performanslı kadro yapısı nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Kayserispor'da düşüşün ardından taraftarın tepkisi büyüdü.

Sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapan taraftarlar, yönetime ve kulübün siyasi bağlantılarına sert eleştiriler yöneltti.

Özellikle sezon boyunca yaşanan mali sorunlar, teknik istikrarsızlık ve sahadaki kötü futbol nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, "sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu.

Kayserispor cephesinde ise dikkat çeken bir sessizlik hakim. Küme düşmenin ardından kulüp yönetiminden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, taraftarlar yönetimin kamuoyu önüne çıkmasını bekliyor.

(Faruk Aydemir)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.