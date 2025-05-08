Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 16:34 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 16:34

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara almıştı. Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek olan Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Başakşehir karşısında kazanmak istiyor. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

FARK 8 PUANA ÇIKTI

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı
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