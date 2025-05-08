Bodo/Glimt-Tottenham Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Bodo/Glimt - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Bodo/Glimt - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında evinde güçlü rakibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bodo/Glimt - Tottenham rövanş maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00'da başlayacak. Aspmyra Stadion'da oynanacak Bodo/Glimt - Tottenham maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Oynadığı eleme turlarında dikkat çekici sonuçlar alan Bodo/Glimt, evinde Tottenham karşısında turu geçmek için avantaj arayacak. Bodo/Glimt, Norveç Eliteserien'de ise zirve mücadelesi veriyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlar arasında yer alıyor. Gruplardan lider olarak çıkan Tottenham, çeyrek finalde zorlu rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Tottenham Premier Lig'de ise üst sıralarda yer alıyor.

Knutsen'in şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Haikin, Wembangomo, Lode, Gundersen, Bjorkan, Gronbaek, Berg, Vetlesen, Pellegrino, Moumbagna, Sorli.

Tottenham'ın ise Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Davies, Bissouma, Bentancur, Maddison, Kulusevski, Son, Richarlison muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.