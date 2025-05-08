Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:36 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 17:36

Bodo/Glimt-Tottenham Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Bodo/Glimt - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Bodo/Glimt - Tottenham TRT Spor canlı izle şifresiz | Bodo/Glimt - Tottenham maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Bodo/Glimt - Tottenham maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodo/Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodo/Glimt - Tottenham maçı canlı yayın izleme detayları...

Bodo/Glimt-Tottenham Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Bodo/Glimt - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Bodo/Glimt - Tottenham maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BODO/GLIMT - TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



BODO/GLIMT - TOTTENHAM MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BODO/GLIMT - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında evinde güçlü rakibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - Tottenham rövanş maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00'da başlayacak. Aspmyra Stadion'da oynanacak Bodo/Glimt - Tottenham maçında hakem henüz açıklanmadı. Yardımcı hakemler de ilerleyen günlerde belli olacak.

BODO/GLIMT SON DURUM

Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Oynadığı eleme turlarında dikkat çekici sonuçlar alan Bodo/Glimt, evinde Tottenham karşısında turu geçmek için avantaj arayacak. Bodo/Glimt, Norveç Eliteserien'de ise zirve mücadelesi veriyor.

TOTTENHAM SON DURUM

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlar arasında yer alıyor. Gruplardan lider olarak çıkan Tottenham, çeyrek finalde zorlu rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Tottenham Premier Lig'de ise üst sıralarda yer alıyor.

BODO/GLIMT - TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER

Knutsen'in şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Haikin, Wembangomo, Lode, Gundersen, Bjorkan, Gronbaek, Berg, Vetlesen, Pellegrino, Moumbagna, Sorli.

Tottenham'ın ise Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Davies, Bissouma, Bentancur, Maddison, Kulusevski, Son, Richarlison muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
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