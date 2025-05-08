Justin Timberlake İstanbul Konseri: 2025 Bilet Fiyatları

Dünya turnesi kapsamında Justin Timberlake İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız sanatçı 5 yıl aranın ardından Türk hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenecek konsere yoğun ilgi beklenirken Justin Timberlake'in kulis istekleri ise hayranlarını şaşırttı. Normal bilet fiyatlarının 22 bin liraya kadar ulaşırken VİP alanlar ve özel lounge bölümler için bilet fiyatları daha da yüksek. Amerikalı yıldız konserinde yeni albümünden parçalar seslendirirken kariyerini öne çıkaran şarkıları söyleyecek. Peki Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı? İşte, konser biletlerine ilişkin detaylar…



JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?



Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor.



Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle Justin Timberlake İstanbul konseri 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.



JUSTİN TİMBERLAKE KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Biletix ve Passo gibi online bilet satış kanalları üzerinden erişim sağlanabilecek. atışın başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğun talep olması bekleniyor.



44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser bilet fiyatları 3.500 lira ile 22 bin lira arasında olacak.



KULİS İSTEKLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Ünlü ismin, konser öncesinde kulisinde; buzlu Badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı ve 22 derece kulis ısısı talebinde bulunduğu iddia edildi.



Yıldızın kulis istekleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

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