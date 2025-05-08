Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 13:05 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 13:05

Justin Timberlake İstanbul Konseri: 2025 Bilet Fiyatları

Dünyaca ünlü pop ikonu Justin Timberlake, hayranlarının uzun süredir beklediği İstanbul konseri 2025 için geri sayım başladı! Müzik dünyasının dev ismi, yeni dünya turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Peki, Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? İşte Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatları

Justin Timberlake İstanbul Konseri: 2025 Bilet Fiyatları
Abone Ol
Dünya turnesi kapsamında Justin Timberlake İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız sanatçı 5 yıl aranın ardından Türk hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenecek konsere yoğun ilgi beklenirken Justin Timberlake'in kulis istekleri ise hayranlarını şaşırttı. Normal bilet fiyatlarının 22 bin liraya kadar ulaşırken VİP alanlar ve özel lounge bölümler için bilet fiyatları daha da yüksek. Amerikalı yıldız konserinde yeni albümünden parçalar seslendirirken kariyerini öne çıkaran şarkıları söyleyecek. Peki Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı? İşte, konser biletlerine ilişkin detaylar… 

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor.

Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle Justin Timberlake İstanbul konseri 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

JUSTİN TİMBERLAKE KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletix ve Passo gibi online bilet satış kanalları üzerinden erişim sağlanabilecek. atışın başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğun talep olması bekleniyor.

44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser bilet fiyatları 3.500 lira ile 22 bin lira arasında olacak.

KULİS İSTEKLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin, konser öncesinde kulisinde; buzlu Badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı ve 22 derece kulis ısısı talebinde bulunduğu iddia edildi.

Yıldızın kulis istekleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

CANLI: Serdal Adalı konuşuyor Beşiktaş CANLI: Serdal Adalı konuşuyor
Wirtz'ten kariyer itirafı: 'Konfor alanımdan çıkmak istiyorum' Bayer Leverkusen Wirtz'ten kariyer itirafı: "Konfor alanımdan çıkmak istiyorum"
Liverpool'un büyük hedefi Alvarez! Liverpool Liverpool'un büyük hedefi Alvarez!
AGS Sınavu Başvuru - MEB AGS Başvuru Ücreti 2025 Gündem AGS Sınavu Başvuru - MEB AGS Başvuru Ücreti 2025
Manchester United'da Bruno'ya izin yok! Manchester United Manchester United'da Bruno'ya izin yok!
Justin Timberlake İstanbul Konseri: 2025 Bilet Fiyatları Gündem Justin Timberlake İstanbul Konseri: 2025 Bilet Fiyatları
Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı! Beşiktaş Musrati'den kötü haber: Sezonu kapattı!
PSG, 4 İngiliz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı P. St Germain PSG, 4 İngiliz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı
Manisa FK hesap düşünmüyor Spor Toto 1. Lig Manisa FK hesap düşünmüyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de En Nesyri kararı!
2
Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması!
3
Galatasaray'da Barış Alper'le anlaşma!
4
Premier Lig'i yıkan Fransız gücü: PSG
5
Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!
6
Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!
7
Fenerbahçe, Dzeko'nun alternatifini buldu: Yoane Wissa!

SON HABERLER