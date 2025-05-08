Haber Tarihi: 08 Mayıs 2025 15:27 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 15:27

TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak? 2025

TOKİ tarafından açık artırma satışları sürüyor. 53 ilde toplamda 357 ev ve iş yerini satışa sunuyor. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı hangi illerde?

TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak? 2025
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 53 ilde konut ve iş yeri, açık artırma ile satılıyor. TOKİ müzayedesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını dolduran kişiler ile tüzel kişiler katılacak. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı hangi illerde?

TOKİ AÇIK ARTIRMA KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 357 adet gayrimenkulün satışa sunulacağı büyük müzayede etkinliğini 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenliyor. Müzayede, her iki gün de saat 10.30'da başlayacak.

Müzayede, iki farklı şehirdeki salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece

Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi – Çankaya

HANGI İLLERDEN GAYRİMENKULLER SATIŞA SUNULACAK?

Müzayede kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde yer alan gayrimenkuller satışa çıkacak. İşte satışın yapılacağı bazı iller:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Kırıkkale, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Amasya, Giresun, Samsun, Trabzon, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Kars, Tunceli, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa ve Uşak.

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