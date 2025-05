Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının final niteliğinde olacağını belirtti.



Çalımbay, AA muhabirine, ligin son 3 haftasında evlerinde Sipay Bodrum FK, deplasmanda da Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacaklarını söyledi.



Söz konusu maçlara galibiyet için çıkacaklarını anlatan Çalımbay, "Bodrum maçında taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyor. En önemli şey nasıl biz her şeyi göze alıp buradaki krizi önlemek için buraya geldiysek, taraftarımızın da bize, takımına sahip çıkması gerekiyor." dedi.



Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un üst üste Avrupa'ya gitmeyi başaran bir takım olduğunu anımsatarak, "Özelikle bu karşılaşmada taraftar o kadar önemli ki çünkü onlarla birlikte içeride, dışarıda çok iyi maçlar oynadık ve kazandık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızın desteğinin yanı sıra bizim de takım olarak iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



- "Sivas ne zaman çağırırsa gelirim"



Rıza Çalımbay, zor bir dönemde Sivasspor'a göreve geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sivasspor'a gelirken bana 'Niye gidiyorsun?' dediler. Sivasspor'un durumunun sakıncalı, zor ve krizli olduğunu söylediler ama memleketim beni çağırınca geldim. Buraya gelmesem farkı konuşurlar, gelsem yine farklı konuşuyorlar. Benim için önemli olan Sivas'ı tekrar iyi yere getirmek, başka düşüncemiz yok. En büyük sıkıntılarımızdan birisi takımın başına geç gelmemiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ekibimizle çok iyi şekilde çalışıyoruz. İyi de maçlar oynadık ama oynadığımız maçlardan daha da iyi maçlar oynamamız gerekiyor. Bunun için de Sivas ne zaman çağırırsa biz geliriz, hiçbir sorun yok. Memleketimiz olduğu için biz de ekibimle taşın altına elimizi koyduk. Kalan üç maçımızı kazanıp ligi iyi bir şekilde bitireceğiz, ekibime inanıyorum. En son oynadığımız Galatasaray maçında gönül isterdi ki oradan puan alıp gelelim ama zor bir maçtı, eksiklerimiz vardı. O nedenle bizim için sıkıntılı geçti. Bundan sonra sıkıntı, sakat, hiçbir mazeret olmadan kalan üç maçı kazanmamız gerekiyor."



- "Ligde kalacağına inanıyoruz"



Rıza Çalımbay, takımı motive etmek için oyuncular ile sürekli konuştuğunu söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekibi ligde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirten Çalımbay, "Başaracağımıza inanıyorum ama başta söylediğim gibi taraftar desteği çok önemli." ifadesini kullandı.



Teknik direktörlük kariyerinde 22. yıla girdiğini aktaran Çalımbay, bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda da yaşamıyorum, arkadaşlarıma inanıyorum. İyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Ekibimle Sivasspor'un rahat bir şekilde ligde kalacağına inanıyoruz. Bizim 'Ligde kalamayacağız.' deme gibi bir durum mümkün değil. Bu işler birlik ve beraberlikle olur. Türkiye Kupası finalini oynamaya giderken herkes karamsardı. 'Olmayabilir, yapamayız.' dediler ama yaptık. Bizim sadece takımın başına biraz daha zamanlı gelmemiz gerekiyordu, o da maalesef olmadı."