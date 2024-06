Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay'la imzaladı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Reşit Akçay'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kariyerinde daha önce Süper Lig'de Trabzonspor dahil birçok kulüpte görev yapan, Konyaspor'la TFF Süper Kupa'yı kazanıp, UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri yaşarken, alt liglerde 5 şampiyonluk yaşayan Akçay, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen törenle Kaf-Kaf'a imza attı. Akçay'ın imza törenine Başkan Vekili Mustafa Karabağlı, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve şube yönetiminden Rıdvan Gürgönül katıldı.



Karşıyaka gibi köklü bir camiada görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten 65 yaşındaki Akçay, "Son yıllarda çıkış arayan ancak bir türlü hedefine ulaşamayan bir Karşıyaka var. Yeni yapılanmayla el birliğiyle başarıya ulaşacağız. Yeni sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağız. Grupta zorlayıcı rakiplerin olmasını her zaman isteyen bir antrenörüm. Bu aslında artıdır, sizi tetikte tutar, oyuncuyu daha sorumlu hale getirir. Biz çok çalışacağız, çok disiplinli olacağız. Bizimle beraber olan oyuncu çalışması gerektiğini bilecek. Antrenmandan sonra 2 saat tesislerde dinlenecek" dedi.



Rakiplerden Bursaspor'un transfer yasağını açmaya çalıştığını, Muşspor'un önemli yatırım yapan bir kulüp olduğunu belirterek, "Rakiplerimizin tümünün artıları ve eksileri var. Biz öncelikle kendi takım kimyamıza bakacağız. Kendi futbol görüşümüzü, bilgimizi, tecrübemizi takım olarak sahaya yansıtacağız. Futbol çok ayrıntılı bir iş. Hem yönetim hem teknik ekip hem takım hem de taraftar ve camia olarak konsantre olmalıyız. Bizim için çalışmak ve disiplin başarının ilk koşulu olacak" ifadelerini kullandı.



KARABAĞLI: KARŞIYAKA'NIN GÜCÜNÜ YANSITACAĞIZ



Karşıyaka Başkan Vekili Mustafa Karabağlı, Mustafa Reşit Akçay'ın imza töreninde, "Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Yönetim kurulu olarak her zaman yanınızdayız ve arkasındayız. Yönetim kurulumuzun hepsinin farklı iş kollarında tecrübeleri var. Camia olarak da aşılamayanı aşacak gücümüz var. Takımımızın da oyun anlayışının camia gücünü yansıtması lazım. Bu sene bunu başaracağız" şeklinde konuştu.



ŞENSAN: KARŞIYAKA ÇEKİNMEZ



Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ise, "Hepimize hayırlı olsun. Hepimiz için kazasız belasız güzel bir sezon olsun. Her şeyden önce diğer kulüpleri de yakından gözlemleme fırsatım oldu. Burada ciddi bir emek var. Karşıyaka'ya yakışan takımı oluşturup, Karşıyaka'ya yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz. Yeni sezonda kimseyi küçümsemeden, herkese hak ettiği saygıyı göstererek ancak kimseden çekinmeden, Karşıyaka olduğumuzu unutmadan elimizden gelen gayreti gösterip başarıya ulaşacağız" dedi.



BURSASPOR'LA YILLAR SONRA



Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkezinde yapılan yeni sezon grup kurasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer aldı.



Kura çekiminde yeşil-kırmızılıları Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan temsil etti. Kaf-Kaf, grupta yıllar sonra ezeli rakiplerinden Bursaspor'la eşleşti. Son olarak 2005-2006 sezonunda 1'inci Lig'de birbirlerine rakip olan iki takım, ardından 3 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı.



Karşıyaka ile Bursaspor, kupada son olarak 2020-2021 sezonunda 4 Kasım 2020'de rakip oldu. Kaf-Kaf'ın grubunda geçen sezon Play-Off oynayan takımlardan Eskişehirspor'la birleşmesi gündemde olan Anadolu Üniversitesi, Bornova 1877, Kuşadasıspor, Belediye Kütahyaspor, 2'nci Lig'den düşen Düzcespor gibi ekipler de yer aldı.





