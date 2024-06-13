Fenerbahçe'de ilk imza resmileşiyor: Levent Mercan

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk resmi transferini Levent Mercan'ı açıklayarak duyurmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ilk imza resmileşiyor: Levent Mercan
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13 Haziran 2024 17:18
Son güncelleme 13 Haziran 2024 17:21
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk imzasını duyurmaya hazırlanıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İLK RESMİ TRANSFER

Sarı-lacivertli ekibin daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak.



BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.


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