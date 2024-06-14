İşte EURO2024'te maç programı

Şehir Stat Kapasite Berlin Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin Leipzig Leipzig Stadı 40 bin Hamburg Volkspark Stadı 49 bin Dortmund BVB Stadı 62 bin Stuttgart Stuttgart Arena 51 bin Gelsenkirchen AufSchalke Arena 50 bin Düsseldorf Düsseldorf Arena 47 bin Frankfurt Frankfurt Arena 47 bin Köln Köln Stadı 43 bin Münih Münih Futbol Arena 66 bin

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak.Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)19 Haziran Çarşamba:19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)