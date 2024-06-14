Haber Tarihi: 14 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 11:09

Hasan Can Kaya evli mi, eşi ve sevgilisi kim?

Youtube'da sunduğu stand-up ile geniş kitlelere adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede 2 milyon 300 bin takipçi sayısına ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen ile anlaşan ve programını bu platforma transfer eden Kaya, yeni projelerini de anlattı. Peki, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

Hasan Can Kaya evli mi, eşi ve sevgilisi kim?
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Sosyal medya platformu Youtube'da sunduğu Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya geçtiğimiz yıll Exxen'de yerini almıştı. Youtube'da 2 milyon 300 bin, Instagram'da ise 2 milyon 700 bin takipçi sayısına ulaşan Hasan Can Kaya Konuşanlar programının formatını kendisi oluşturmuştu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, SEVGİLİSİ KİM?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Bir dönem Leman Kültür'de düzenli olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini uzun süre devam ettirirken ikilinin geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.


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