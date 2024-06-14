Uşakspor'a 10 milyon liralık önemli destek

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, birlik-beraberlik gecesinde bir araya geldi. Gecede katılımcılardan Uşakspor için 10 milyon TL'ye yakın destek toplandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uşakspor'a 10 milyon liralık önemli destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 14:22
Son güncelleme 14 Haziran 2024 14:23
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli değişen şirket yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, birlik-beraberlik gecesinde kenetlendi.

Kentin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Uşakspor için Kent Tarihi Müzesi'nde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları yöneticileri ile bir araya geldi.

Uşakspor için her türlü desteği esirgemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Özkan Yalım, kırmızı-siyahlı takımın geleceği için el ele vererek daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşma çağrısında bulundu. Gecede katılımcılardan Uşakspor için 10 milyon TL'ye yakın destek toplandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery