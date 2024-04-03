Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 16:20 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 16:20

Arefe günü bankalar açık mı? 2024 Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar açık mı sorusu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bankaların işlem alıp almadığını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu yıl bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından bankaların resmi tatil takvimi de merak konusu oldu. Bankalar arefe günü açık mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak? Bankalar bayramda açık mı? İşte, o detaylar

Arefe günü bankalar açık mı? 2024 Arefe günü bankalar kaça kadar açık?
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Bankalar bayramda açık mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni haftada ödemelerini gerçekleştirmek ya da kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankalar bayram tatilinde açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

8-9 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

8-9 Nisan resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

8-9 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

BANKALAR BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul'a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul'un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul'un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

8 Mayıs Pazartesi Açık

9 Mayıs Salı 13.00'a kadar işlem görecek

10 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Mayıs Pazartesi günü itibariyle hizmet verecek.
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