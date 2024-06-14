Servet Yardımcı, Almanya'da federasyon başkanlarıyla buluştu

TFF Başkan Adayı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Almanya'da ülke federasyon başkanlarıyla buluştu

Servet Yardımcı, Almanya'da federasyon başkanlarıyla buluştu
UEFA İcra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, Almanya'da ülke federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da bugün (cuma günü) başlayacak şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

EURO 2024, bu akşam Münih'te oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla başlayacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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