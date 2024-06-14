Fenerbahçe, Terrier için düğmeye bastı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara tam gaz devam ediyor.
TERRIER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.
BRANCO TEMASA GEÇTİ
Transfer operasyonunun başındaki kişi olan sportif direktör Mario Branco'nun hem Fransız kulübü hem de 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirlendi.
LİGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR
Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı. 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir bütçe ayrıldığı da gelen haberler arasında.
TERRIER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.
BRANCO TEMASA GEÇTİ
Transfer operasyonunun başındaki kişi olan sportif direktör Mario Branco'nun hem Fransız kulübü hem de 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirlendi.
LİGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR
Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı. 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir bütçe ayrıldığı da gelen haberler arasında.