Golden State Warriors'ın, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'la ilgilendiği iddia edildi.



NBA muhabiri Nick Friedell'e göre Warriors'ın, bu yaz aralarında Butler'ın peşine düşmek de dahil bazı hedefleri bulunuyor:



"Jimmy Butler'ın adı da geçmişti. Kağıt üzerinde uyumlu olduğunu düşünsem de, alfa kişiliği soyunma odasına nasıl uyum sağlar emin değilim ve dizlerindeki onca aşınma ve yıpranmadan sonra Warriors kendisine kontrat verir mi bilemiyorum. Bu beni oldukça korkutur."



34 yaşındaki Butler, geçtiğimiz sezon %49,9 şut isabetiyle maç başına 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları yakalamıştı ve 2019'dan beri formasını giydiği Heat ekibini son beş yılda iki kez NBA Finalleri yolunda liderlik etmişti.





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