Önümüzdeki sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
YUSUF KABADAYI HAREKATI
Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı için harekete geçti.
BAYERN İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi.
MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI
20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi. Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları atacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Schalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.
YUSUF KABADAYI HAREKATI
Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı için harekete geçti.
BAYERN İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi.
MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI
20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi. Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları atacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Schalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.
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