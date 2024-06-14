Fenerbahçe, Bayern Münih'ten istiyor: Yusuf Kabadayı

Transfer operasyonuna hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismin peşine düştü. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara büyük önem veren sarı-lacivertliler, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı takibe aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Bayern Münih'ten istiyor: Yusuf Kabadayı
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14 Haziran 2024 12:01
Önümüzdeki sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

YUSUF KABADAYI HAREKATI

Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı için harekete geçti.

BAYERN İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi.

MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI

20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi. Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları atacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Schalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.



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