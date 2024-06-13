Haber Tarihi: 13 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 16:21

Haziran ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 2024

SED Haziran ayı ödeme tarihleri, ödeme alan hak sahipleri tarafından ayın ortasına gelinmesiyle birlikte merak edilip araştırılıyor. En çok araştırılanlar arasında ise "Sosyal ve Ekonomik Destek SED paraları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Haziran ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik.

Haziran ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 2024
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Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin mayın ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi ailelerin gündeminde yer almaya başladı. Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödemelerinin mayıs ayı tarihleri araştırılıyor. Peki, Haziran ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
 
HAZİRAN SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Haziran ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

SED ÖDEMESİ NE KADAR 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ocak - Haziran dönemi için belirtilen SED ödeme tutarları şu şekilde:

Okul Öncesi Çocuk - 3.614,13 TL

İlköğretime Devam Eden Çocuk - 5.421,20 TL

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk - 5.782,62 TL

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için - 3.614,14 TL

Korunma/Bakım Kararı ile Yüksek Öğrenime Devam Eden - 6.505,44 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler - 2.891,31 TL

SED ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

SED yardımının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğreniliyor.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 SED YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.
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