Haber Tarihi: 03 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 14:06

Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2024 kurban bayramı tatili uzatılacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayacak ve arefe günü yarım gün olacak. Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları, tatillerini bayrama denk getirmeyi hedefliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor. Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2024 kurban bayramı tatili uzatılacak mı?
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Havaların ısınmasıyla beraber Kurban Bayramı'nda tatil süresinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Kurban Bayramı normal takvimde 4 gün sürüyor. Bu yıl bayramın ilk günü Pazar gününe denk gelirken gözler 9 gün için alınacak karara çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

2024 yılında Kurban Bayramı Haziran ayına denk geliyor. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olduğundan yarım gün oluyor. Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Normal şartlarda Kabine Toplantısı her iki haftada bir organize ediliyor. Normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor.

Önümüzdeki Kabine Toplantısı'nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın açıklanması ön görülüyor.

Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024

Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024

Kurban Bayramı tatilinde kargolar ve eczaneler açık mı?

Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar şöyle:

Okullar

Üniversiteler

Bankalar

Borsa

Eczaneler (nöbetçi eczane hariç)

Hastaneler ( acil servisler dışında)

Kaymakamlıklar

Valilikler

Belediyeler

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları)

Noterler

SGK

PTT

Kargo firmaları
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