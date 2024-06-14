Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu

Fenerbahçe'nin hazırlık kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu
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14 Haziran 2024 10:11
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. 

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

6 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Strasbourg

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