Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;
6 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Strasbourg
Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;
6 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Strasbourg
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